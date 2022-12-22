"لا أستحق الاحتفال معهم؟" أجويرو يرد بقوة على المنتقدين

أجويرو شارك لاعبي المنتخب الأرجنتيني في الاحتفال بكأس العالم

رد سيرخيو أجويرو على الانتقادات التي تعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي لاحتفالاته الحماسية بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم، قائلاً إن الفوز كان "شيئاً جميلاً".

كان المهاجم الأرجنتيني السابق، 34 عامًا، بارزًا في الاحتفالات الصاخبة التي أعقبت الفوز الدراماتيكي يوم الأحد على فرنسا بعد أن كان جزءًا من معسكر الفريق في قطر.

وارتدى أجويرو، الذي أُجبر على اعتزال كرة القدم بسبب مرض في القلب في ديسمبر الماضي، قميص الأرجنتين وشارك إلى جانب ليونيل ميسي ورفاقه في الاحتفالات بالملعب وفي غرفة الملابس بعد ذلك.

وقام بتغيير صورة ملفه الشخصي على تويتر ليظهر وهو يدخن سيجارًا وسط احتفالات النصر بعد إجراء استطلاع رأي لمتابعيه لتحديد الصورة التي يجب استخدامها.

وتعرض أجويرو للعديد من الانتقادات بسبب احتفالاته الحماسية رفقة لاعبي الأرجنتين على الرغم من أنه لم يكن لاعبًا في قائمة المدرب ليونيل سكالوني.

وكتب: "أعرف. لكن بالنسبة لي، نعم، لأنني كنت معهم قبل عام، إنهم رفاقي وأصدقائي وكل شيء، بسبب قلبي لم أستطع الاستمرار ولكن أجمل شيء أن قلبي كان سعيدًا ولن أنسى ذلك أبدًا".