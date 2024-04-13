"لا أريد يورو واحدًا!".. نجم لاتسيو يهرب من جحيم الجماهير وينتظر رحلة السعودية

لاعب الوسط الإسباني يعلن نيته في الرحيل عن لاتسيو

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وصلت العلاقة بين لاعب الوسط لويس ألبرتو، ونادي لاتسيو الإيطالي، إلى طريق مسدود، بعدما أعلن الإسباني عن قراره بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم.

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واشتعلت الأزمة بعد خسارة لاتسيو أمام يوفنتوس، في نصف نهائي كأس إيطاليا، والسقوط أمام روما في الديربي، خلال الأسابيع الأخيرة، ورغم الفوز الكبير على ساليرنيتانا، متذيل الدوري الإيطالي، بنتيجة (4-1)، إلا أن ذلك لم يشفع في هجوم الجماهير على اللاعبين ومجلس الإدارة.

وواجه ألبرتو، صاحب الـ31 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع لاتسيو حتى يونيو 2027، لافتة داخل الملعب، عليها عبارة "أنت لا تستحق ارتداء قميصنا"، لينفجر اللاعب الإسباني، معلنًا عن رغبته في مغادرة النادي، حيث قال "آمل أن أستمتع بالمباريات الأخيرة ثم نرى، لن أكون جزءًا من مشروع النادي في الموسم المقبل، لقد طلبت من النادي إعفائي من عقدي، ولا أريد أن أتلقى يورو إضافيًا من لاتسيو، سأترك السنوات الأربع المقبلة في عقدي للآخرين، ومن العدل أن أتخذ خطوة جانبًا في هذا النادي الذي أعطاني الكثير، حان الوقت لترك راتبي للنادي من أجل الآخرين".

وترك الإسباني رسالة وداعية لجماهير لاتسيو، قائلًا "أنا ممتن لإظهار المودة، علاقتي مع جماهير لاتسيو ممتازة وأنا أفتخر بذلك، أشكركم على كل ما فعلتموه خلال السنوات التي قضيتها في النادي، سيظل لاتسيو في قلبي، وسأواصل العمل الجاد وأبذل قصاى جهدي على أرض الملعب حتى الدقيقة الأخيرة، من آخر مباراة، كما فعلت دائمًا.

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وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، قد ذكرت أن أحد الأندية السعودية، دون ذكر اسم النادي، قدم عقدًا في يونيو الماضي، لمدة 5 سنوات، للتعاقد مع لويس ألبرتو، براتب يقدر بـ6 ملايين يورو في العام الواحد، كما عرض مبلغ 15 مليون يورو على لاتسيو، إلا أن النادي قرر الإبقاء على اللاعب الذي شارك في 39 مباراة هذا الموسم، وسجل 4 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة، ليبقى السؤال: هل يجدد ألبرتو آمال السعوديين في انتقاله إلى دوري روشن؟

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