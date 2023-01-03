"لا أريد ميسي في الاتحاد، بل لاعب ريال مدريد"

صفقة رونالدو والنصر فتحت الباب للنقاش حول النجوم العالميين وقدومهم للدوري السعودي

Shahid

فتح تعاقد النصر مع النجم كريستيانو رونالدو الباب للنقاش في السعودية حول قدوم المزيد من اللاعبين الكبار وكيفية توزيعهم على أندية الدوري السعودي، خاصة في ظل حديث وزير الرياضي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن دعم بقية الأندية لاستقدام نجوم عالميين.

ويبرز اسم ليونيل ميسي في صدارة قائمة المطلوبين في الدوري السعودي، ويدور النقاش حاليًا حول النادي الذي سيلعب له حال وافق على اللعب في الدوري السعودي، وإن كان الهلال أم الاتحاد.

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الإعلامي وليد الفراج ألمح في حديثه مساء أمس ضمن برنامجه "أكشن مع وليد" إلى أن المنطق يقول أن ميسي سيختار الهلال لأنه الأقوى حاليًا والأكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق البطولات.

الناقد الرياضي عبد الله فلاتة أوضح أن الاتحاد لا يحتاج ميسي بل لاعب آخر، إذ قال "ميسي سينظر بالتأكيد للبطولات والإنجازات لو قرر القدوم للدوري السعودي، وأنا شخصيًا حين فكرت مع نفسي عن اللاعب الذي يحتاجه الاتحاد وجدت أن الفريق بحاجة ماسة للاعب رقم 8 في الوسط، وهنا لن يجد أفضل من توني كروس نجم ريال مدريد".

أتم "كروس اعتزل دوليًا ولم يُشارك في المونديال، ورغم أنه تقدم في العُمر لكنه يمتلك خبرة ممتازة ويستطيع ضبط الوسط بامتياز، هو لاعب مناسب للاتحاد وسيكون له دور مميز في الفريق خاصة في ظل العلاقة الممتازة للاتحاد مع اللاعبين الألمان".

يُشار إلى أن الهلال تُوج بدوري أبطال آسيا مرتين في آخر ثلاث سنوات وحصل كذلك على لقب الدوري السعودي في آخر 3 مواسم.

Shahid