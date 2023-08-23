"لا أريد أن أندم" .. تلميح مثير من ليونيل ميسي عن اقتراب اعتزاله!

ميسي يحسم الجدل حول اعتزاله قريبًا

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل بشأن قرار اعتزاله، وحلم المشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم القادمة 2026.

وانتشرت شائعات كثيرة عن النجم الأرجنتيني، وأنه قد يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد فوزه مع منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022.

ووفقًا لصحيفة "sportskeeda" علق ميسي، على سؤال اعتزاله كرة القدم قائلًا: "ما زلت لا أفكر في الاعتزال أحب اللعب، وأستمتع بالتواجد مع الكرة في الملعب، والمنافسة، والتدريب".

وأضاف: "اليوم أهم شيء هو الاستمتاع بما تبقى لي من وقت على أكمل وجه كما أفعل فهذه المسيرة الكروية لن تعود في حياتي ولا أريد أن أندم على أي شيء”.

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وانضم ليونيل ميسي، هذا الصيف إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، وأصبح قائدًا للفريق ومنذ خوضه مباراته الأولى وهو يبدع ويتألق حيث قادهم للتتويج بأول لقب في تاريخهم بفوزهم ببطولة كأس الدوريات الأمريكي.

وسجل ميسي، 10 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في سبع مباريات شارك فيهم مع إنتر ميامي حتى الآن.