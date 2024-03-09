"لا أحد يريدكم".. صفعة جديدة من ريال مدريد على وجه باريس سان جيرمان!

المدافع الفرنسي الواعد أحدث الضربات..

تبدو حالة ريال مدريد واضحة بشأن التعاقد مع المدافع الفرنسي الواعد ليني يورو، الذي يلقى منافسة كبيرة من كبار أوروبا وعلى رأسهم باريس سان جيرمان.

لكن رغبة اللاعب هي ارتداء قميص ريال مدريد، وفقًا لصحيفة "ماركا" ستكون تلك النقطة هي العامل الحاسم في مصير اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا.

ليل واضح أيضًا بشأن يورو، سيدعه يرحل إلى أي فريق طالما استوفى القيمة التي يريدها والتي تصل إلى 100 مليون يورو، إلا نادٍ واحد وهو باريس سان جيرمان.

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هذا الرفض للباريسيين مرده إلى المنافسة في الدوري الفرنسي من جهة، ومن جهة أخرى فإن سيلفيان أرماند المدير العام لليل لديه ماض في باريس سان جيرمان، أين التقى بكارلو أنشيلوتي بين عامي 2011 و2013، ولم تكن النهاية جيدة بما يكفي مع الإدارة الباريسية.

ريال مدريد عازم على شراء يورو ويعتبره أولوية، لكن بشروط الملكي، سيظهر ريال مدريد في الوقت المناسب وبالظروف الاقتصادية الملائمة له، ويظل خيار إبقائه حتى نهاية عقده في صيف 2025 مطروحًا كي يحصلوا عليه بالمجان، لكن على أي حال لن يتركه ريال مدريد يرحل بسهولة لأي ناد.