"لا أحب هذا الاستثمار".. والد الشيخ جاسم يثير الشكوك حول العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد!

هل تتراجع قطر عن عرض شراء مانشستر يونايتد؟

أثار والد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الشكوك حول العرض القطري المقدم من ابنه للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان الشيخ جاسم ومالك إينوس السيد جيم راتكليف، قد قدموا عرضًا لشراء النادي الإنجليزي الشهر الماضي بعد أن أعلنت عائلة جليزر، المالكة للنادي رغبتهم في البيع.

وكشفت تقارير صحفية أن كلا العرضين أقل من سعر الطلب البالغ 6 مليارات جنيه إسترليني التي طلبته عائلة جليزر.

وقال والد الشيخ جاسم خلال مقابلة مع بلومبرج عبر أتلتيك، إن أي استحواذ على نادي مانشستر يونايتد سيعتبر استثمارًا وليس محاولة للترويج لقطر.

وعلق على العرض القطري المقدم من ابنه قائلًا: "أنا لست من مشجعي كرة القدم، أنا لا أحب هذا الاستثمار ربما ستعمل بشكل جيد لكن كما تعلم فإن بعض أبنائي مثل هذا كانوا دائمًا يناقشون معي إنهم يضغطون بقوة وهذا ليس تخصصي".

وتابع: "اسمحوا لي أن أضعها على هذا النحو أنا مستثمر إذا كان يومًا ما استثمارًا جيدًا فسأفكر فيه".

وأضاف: "لن أنظر إلى الأمر على أنه شيء تفعله فقط كإعلان".

وأوضحت كلمات الشيخ حمد، إلى أن محاولات الشيخ جاسم لشراء يونايتد من المرجح أن يتم تمويلها في الغالب من قبل والده.