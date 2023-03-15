"لا أتمنى انضمام ميسي للهلال، النصر اكتسح كل شيء في أسبوعين"

ميسي لن يستطيع مع الهلال فعل ما فعله رونالدو مع النصر

الكثير من الأخبار ترددت خلال الساعات الماضية، حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانتقال إلى نادي الهلال، في ظل الأنباء التي تحدثت عن تواجد والده في المملكة من أجل الاتفاق على عقده مع الزعيم.

وينتهي عقد ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع خلال الوقت الحالي لأي فريق آخر دون العودة لناديه.

وعبر الأمير عبد الله بن مساعد أنه لا يتمنى انضمام ميسي إلى الهلال تصريحات لبرنامج "فوتبول فويس" المذاع عبر إذاعة "يو إف إم"، حيث قال: "لا أتمنى انتقال ميسي إلى الهلال".

وأضاف: "لا أظن أنه سيأتي إلى الهلال، لن يعوض الفارق أمام نادي النصر، لأنه إذا جاءت شركة دعايا، ستنظر إلى عدد متابعين النادي في تويتر وإنستجرام ومبيعات القمصان، والفارق بين الأثنين 4 أضعاف".

واختتم الأمير عبد الله بن مساعد تصريحاته قائلًا: "النصر في أسبوعين فقط استطاع أن يكتسح كل شيء مع كريستيانو رونالدو".