“لا أتخيل مشاعر رونالدو”.. تسريبات "مورجان" أثناء تتويج ميسي بكأس العالم

بم كان يشعر البرتغالي في ذلك الوقت؟

تم اختراق حساب الصحفي الشهير بيرس مورجان المقرب إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأفصحت عملية الاختراق عن محادثة توحي بالكثير من المدلولات.

ففي يوم الثامن عشر من ديسمبر، موعد إقامة نهائي كأس العالم، وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأرجنتين على فرنسا 2-0 واقترابها من حصد لقب كأس العالم، راسل بيرس مورجان نجم التنس أندي موراي.

ظهر في الصورة المسربة من محادثات مورجان، أنه كان يقول لموراي: "لا أستطيع تخيل بم يشعر رونالدو الآن؟.. هذا أمر كارثي" في إشارة إلى اقتراب ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وأهم منافسي رونالدو التاريخيين من الفوز بلقب كأس العالم.

أتى هذا بعدما فتح موراي المراسلة قائلًا وسط المباراة: "ستكون أسابيع عصيبة" مع إيماءات ضاحكة تشير إلى تناولهما الموضوع بمرح.

مسيرة المباراة حملت المزيد من الدراما للثنائي، حيث تعادلت فرنسا في مناسبتين 2-2 و3-3، قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لرفاق ليونيل ميسي.