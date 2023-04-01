لا البرتغال ولا الأرجنتين .. أطفال رونالدو يختارون منتخبهم المفضل!

الأطفال الصغار في حالة تمرد كروي على الوالدين

shahid

نشرت جورجينا رودريجيز صديقة نجم النصر كريستيانو رونالدو عدة صور عائلية عبر إنستجرام تضمنت صورة كشفت عن المنتخب المفضل للطفلتين آلانا وبيلا.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

آلانا وبيلا، بنتا رونالدو وجورجينا، تمردتا كرويًا على والديهما، حيث لم يذهب اختيارهما للبرتغال، بلد الوالد، أو حتى الأرجنتين، بلد الأم، بل البرازيل.

الطفلتان الصغيرتان ظهرتا بالقميص الأصفر المميز لراقصي السامبا، وقد بدت عليهما السعادة البالغة.

رونالدو عاد مؤخرًا إلى السعودية بعد انتهاء أيام فيفا وخوضه مباراتين مع منتخب بلاده، وقد تواجد في تدريبات النصر يوم أمس استعدادًا لمواجهة العدالة في الدوري السعودي.

صاحب الـ38 عامًا أصبح عميد لاعبي العالم وكذلك الهداف الأول على صعيد المنتخبات بعد مباراتي البرتغال الأخيرتين في تصفيات يورو 2024 أمام ليشتنشتاين ولوكسمبورج.

Shahid