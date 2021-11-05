"لا أعلم بشأن رونالدو وميسي، صلاح الأفضل في العالم"

أكد أدريان حارس مرمى فريق ليفربول أنه يعتبر المصري محمد صلاح هداف الفريق هو اللاعب الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أدريان وأكد خلالها أنه لا يستطيع مقارنته بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال أدريان: "لا أعرف كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي جيدًا، ولا أعرف كيف يعملون في كل يوم، لكنني أعرف محمد صلاح".

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وأضاف: "هو يعمل بشكل قوي كل يوم، ولا يأخذ أي يوم إجازة، حتى في ذلك الوقت يتدرب ويعمل أو يتعافى، حتى بعد المباريات بدقائق يقوم بتدريبات من أجل الاستشفاء وليكون جاهزًا للمباراة التالية".

وأردف: "هو يتدرب بطريقة مذهلة، والوقت الرائع الذي يمر به ليس مجرد حظ جيد وتوفيق، هو أحد أعظم النجوم في العالم، ويظهر ذلك في كل مباراة بالأهداف والصناعة والسرعة والمراوغة".

وأكمل: "هو يستحق ما هو فيه، نحن سعداء من أجله للغاية، لكنه أيضًا في حاجة للفريق خلفه ويتفهم ذلك جيدًا، ويظهر تواضعًا كبيرًا في غرف الملابس".

وأنهى كلماته: "من الجيد للغاية أن نملك أمثال محمد صلاح في الفريق، بكل تأكيد هو من أفضل اللاعبين في العالم".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف.