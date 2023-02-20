لإكمال مشروعه الخيري .. جماهير نيوكاسل تجمع التبرعات لبناء مدرسة أتسو في غانا!

النجم كريستيان أتسو ترك أثرًا رائعًا في نيوكاسل!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن قرار مجموعة من جماهير نيوكاسل جمع التبرعات من أجل بناء مدرسة في غانا للأطفال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن تلك المدرسة كان كريستيان أتسو لاعب الفريق السابق قد بدأ في بنائها بالفعل.

وأوضحت أن التبرعات قد تجاوزت الـ 700 يورو في ظرف ساعات من فتح الباب لها، مما يبشر بالقدرة على جمع مبلغًا كبيرًا.

وكان أتسو قد عثر عليه ميتًا تحت الانقاذ في تركيا بعد أيام من البحث عنه عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلد قبل فترة.

جدير بالذكر أن أتسو كان قد لعب لصالح نيوكاسل لمدة حوالي أربعة مواسم قبل الرحيل إلى الرائد في 2021 ومنه إلى هاتاي سبور في تركيا.