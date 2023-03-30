لإرضاء ليونيل ميسي .. باريس سان جيرمان يتخلص من نيمار!

التخلص من نيمار مفتاح باريس سان جيرمان لتجديد عقد ميسي!

أصبح راتب نيمار دا سيلفا المرتفع يمثل مشكلة لباريس سان جيرمان، الذي يرغب في بيع اللاعب الدولي البرازيلي هذا الصيف، بينما كيليان مبابي هو اللاعب الأعلى أجرًا في نادي العاصمة الفرنسية، لكن الفرنسي الدولي يليه نيمار في قائمة أصحاب أعلى رواتب في الفريق.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية يأتي ليونيل ميسي في المركز الثالث من حيث أعلى راتب وفي الدوري الفرنسي أيضًا، ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني في غضون بضعة أشهر ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن ميسي يدرس خياراته بينما يحاول باريس سان جيرمان تقديم عرض لتمديد العقد مع الامتثال لمبدأ اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ميسي يحظى باهتمام من إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي، في حين لم يتم استبعاد عودته إلى برشلونة، ويدرك باريس سان جيرمان أن إصابة نيمار تعني أنهم سيكافحون للعثور على أندية ترغب في الحصول على خدماته، إذا عرضوه للبيع في الصيف.

يذكر أن نيمار يحصل على 3.675.000 مليون شهريًا، بينما يكسب ميسي 3.375.000 مليون يورو، ويتقاضي مبابي الأعلى أجرًا على 6.000.000 مليون يورو.