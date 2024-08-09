لإثبات أنه والد طفلة رابعة .. عارضة أزياء مجرية تطلب اختبار DNA من نيمار!

نيمار قد يتورط في طفلة ج

زعمت عارضة أزياء مجرية سابقة، أن نيمار دا سيلفا نجم الهلال، هو والد ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، حيث طلبت إجراء اختبار الحمض النووي "DNA"، لإثبات بأنه والد تلك الفتاة.

وكان نيمار الذي يمتلك طفل وطفلة "دافي ومافي"، قد طلب إجراء اختبار DNA للتأكد من أن طفلة عشيقته أماندا كيمبرلي هي الطفلة الثالثة له، والتي ولدت في شهر يوليو الماضي.

وأشارت صحيفة "أوجلوبو" البرازيلية، إلى أن جابرييلا جاسبار العارضة المجرية السابقة، طلبت من نيمار إجراء اختبار DNA بشكل رسمي، للتأكيد على أنه والد ابنتها صاحبة الـ10 سنوات "جاسمين زوي".

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وأضافت الصحيفة أن العارضة تزعم بأنها كانت على علاقة بنيمار عام 2013، أي قبل إنجاب طفلتها، حيث قامت برفع الأمر إلى المحكمة في محاولة إثبات أن نيمار هو والد طفلتها، حيث قدمت بالفعل الموارد الوراثية لطفلتها في بيلو هوريزونتي.

وتتخذ العارضة السابقة والتي تعمل حاليًا في متجر إجراءات قانونية في البرازيل ضد نيمار، حيث ستحصل على مبلغ شهري قيمته 25.685 جنيهًا إسترلينيًا، في حال إثبات أنه والد الطفلة، بالإضافة إلى دفعه بأثر رجعي لـ10 سنوات من حياة الطفلة.

وشددت الصحيفة على أن جاسبار تحاول الاتصال بنيمار منذ عام 2022، ولكنه لم يرد على اتصالاتها، وسيتم عمل التحقيق بشكل سري، ولم يتم الإعلان عن أي شيء.