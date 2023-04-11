لأول مرة يخرج عن صمته .. سلمان الفرج يتحدث بعد أنباء اعتزاله

حديث عن اعتزال قائد الهلال والمنتخب السعودي كثر خلال الفترة الماضية، فكيف علق؟

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التزم سلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، الصمت خلال الأيام الماضية أمام الأنباء التي انتشرت حول عزمه الاعتزال نهائيًا، في ظل إصاباته المتكررة، لكنه خرج الليلة للرد.

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قائد الزعيم يعاني حاليًا من إصابة في الحوض، أبعدته عن مباريات الأخيرة، وتسببت في زعم بعض الإعلاميين عزمه الاعتزال، في ظل الإصابات المتتالية التي تلاحقه منذ الموسم الماضي.

لكن الفرج طمأن الجماهير عليه، خلال تصريحاته لقناة "SBC"، مؤكدًا اقتراب عودته، إذ قال: "أموري زينة، تقدمت كثيرًا في علاجي، وإن شاء الله عودتي قريبة للملاعب".

جدير بالذكر أن الفرج غاب عن الزعيم الموسم الجاري منذ أكتوبر 2022 وحتى أواخر يناير 2023، إذ تعرض لإصابتين متتاليتين مع ناديه ومنتخب بلاده، لتكون الإصابة الحالية هي الثالثة له في الموسم الجاري.

وسيتواصل غياب سلمان عن الزعيم حتى ديربي الرياض المقبل أمام النصر، المقرر إقامته في 18 من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

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