لأول مرة في التاريخ.. لاعبة أستون فيلا تنزل فيدرير من عرش سويسرا!

هل كان أحد يتخيل ذلك؟

أنزلت لاعبة كرة القدم السويسرية أليشا ليمان أسطورة التنس روجيه فيدرير من عرش أكثر الرياضيين السويسريين متابعة عبر "إنستجرام" لتحتل مكانه في سابقة هي الأولى من نوعها بسويسرا منذ ظهور منصات التواصل الاجتماعي.

أليشا ليمان لاعبة أستون فيلا الشهيرة باتت تمتلك الآن 11.4 مليون متابع عبر إنستجرام متخطية فيدرير صاحب 11.2 مليون متابع.

الثنائي يتفوقان على كل من جرانيت تشاكا لاعب آرسنال وستان فافرينكا لاعب التنس واللذين يبعدان عنهما بفارق كبير للغاية.

كانت لقطة الهدف الذي أحرزته ليمان ضد مانشستر سيتي هي الأكثر جذبًا للتفاعلات بين جماهيرها في الآونة الأخيرة، وهي اللاعبة صاحبة الشهرة الكبيرة في إنجلترا وسويسرا وعبر منصات التواصل.

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اللاعبة الشقراء اكتسبت زخمًا كبيرًا أيضًا من مواعدتها للاعب البرازيلي دوجلاس لويز زميلها في أستون فيلا ولكن في الفريق الرجالي بالطبع، لكنهما أعلنا انفصالها مؤخرًا بعد عام من المواعدة.