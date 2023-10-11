لأول مرة .. لوكاكو يكشف سر رفضه الانتقال إلى الهلال

روميلو لوكاكو يخرج عن صمته أخيرًا

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خرج المهاجم البلجيكي الكبير روميلو لوكاكو عن صمته؛ بشأن "أسباب" فشل انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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الهلال قدّم أكثر من عرض إلى لوكاكو، في صيف العام الحالي، إلا أنه فشل في إتمام الصفقة؛ ليتجه إلى خيار المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، والذي تعاقد معه بشكل رسمي.

لوكاكو قال في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "الهلال أكبر نادٍ في الشرق الأوسط.. أنا فخور باهتمامه بالتعاقد معي".

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وكشف المهاجم البلجيكي الكبير، عن أنه رفض عرض الزعيم، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ بسبب عدم استعداده في ذلك الوقت، لمغادرة أوروبا.

وتوقع روميلو لوكاكو، أن يصبح الهلال السعودي، واحدًا من أكبر الأندية في العالم، خلال السنوات القليلة الماضية؛ خاصة مع التطور الهائل التي تشهده الرياضة، في المملكة.

جدير بالذكر أن لوكاكو البالغ من العمر 30 سنة، انتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى روما الإيطالي، في صيف العام الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

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