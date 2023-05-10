لأسباب عائلية .. أسطورة برشلونة يرفض العروض السعودية!

أسطورة برشلونة يرى أنه ليس مستعدًا في الوقت الحالي للانتقال إلى السعودية..

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يرفض جوردي ألبا أسطورة نادي برشلونة الإسباني فكرة الانتقال إلى السعودية في الوقت الحالي، متمسكًا بالاستمرار في النادي الكتالوني.

عقد ألبا مع برشلونة يمتد حتى صيف 2024، وبعد اجتماع ممثليه مع ماتيو أليماني المدير الرياضي، وجوردي كرويف مستشار النادي، يبدو قراره واضحًا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت إلى أن ألبا، ورغم أنه قد يكون أكثر تقبلًا لفكرة الرحيل عن برشلونة أكثر من العام الماضي، إلا أنه متمسك حتى الآن بالاستمرار.

التقرير أشار إلى أن ألبا يطلب سلسلة من الأمور للموافقة على الرحيل عن برشلونة في الوقت الحالي، لأنه غير مستعد لقبول أي عرض يأتي في طريقه.

ومع انتظار ألبا لمولوده الثالث، فإن فكرة الانتقال إلى السعودية مرفوضة من حيث المبدأ لأسباب عائلية كما هو واضح، رغم التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة ثلاثية تشهد لعبه إلى جوار ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس في فريق واحد بدوري روشن.

Shahid