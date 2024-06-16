لأسباب سياسية .. رئيس الاتحاد الفرنسي يحذر كيليان مبابي!

ماذا حدث؟

أجرى فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مكالمة هاتفية مع كيليان مبابي، نجم المنتخب، لتحذيره من موقف شائك نشأ عن تصريحات زميله ماركوس تورام.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ديالو تواصل مع مبابي وأنطوان جريزمان، القائد الثاني للمنتخب، لشرح موقف الاتحاد من الانتخابات التشريعية الجارية في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن ديالو اضطر إلى إجراء هذه المكالمة بعدما أثارت تصريحات تورام، التي دعا فيها للتصويت لمرشح معين، جدلاً واسعًا.

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وأدى ذلك إلى إصدار الاتحاد الفرنسي بيانًا رسميًا مساء السبت، يؤكد على موقفه الحيادي تجاه الانتخابات.

وأبلغ ديالو مبابي خلال المكالمة، التي استمرت 10 دقائق، بأن لكل لاعب الحق في التعبير عن نفسه بحرية، لكن يجب أن تقتصر التصريحات على الدعوة للمشاركة في الانتخابات، دون الترويج لمرشح محدد.

وشدد ديالو على ضرورة التزام مبابي وجريزمان بالموقف الحيادي للاتحاد، تفاديًا لأي ضجة قد تؤثر على مسيرة المنتخب قبل مواجهة النمسا غدًا الإثنين في بطولة يورو 2024.