لأسباب دينية .. قرار غريب من نجم غانا قد يكون السبب في وفاته!

تعرف على السبب وراء وفاة دوامينا

توفى أمس السبت رافاييل دوامينا لاعب منتخب غانا، خلال مباراة فريقي إجناتيا وبارتيزاني بالدوري الألباني، ولكن سبب الوفاة جاء بسبب قرار غريب منه!

وعانى دوامينا خلال الفترة الماضية من عدة مشاكل في القلب، حيث حصل على نصائح من الأطباء بضرورة الابتعاد عن كرة القدم، خاصة بعدما تم تركيب جهاز إزالة الرجفان الأوتوماتيكي له.

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن دوامينا وقع على وثيقة تُعفي الأطباء في مستشفى زيوريخ من أي خطر حتى الموت، وذلك بسبب رغبته في مواصلة مشواره في كرة القدم، على الرغم من التحذيرات.

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وأضافت الصحيفة أن دوامينا قام بإزالة الجهاز الذي تم زرعه في القلب عام 2020 في سرقطسة، منذ عام تقريبًا، وأنه اتخذ هذا القرار متجاهلًا نصائح أصدقائه وعائلته وأيضًا وكيل أعماله فيليب ديجين.

وفي حديث سابق، أكد اللاعب الغاني أن المعتقدات الدينية العميقة له، جعلته لا يلتفت إلى مناشدات الأطباء والمقربين منه، حيث قال: "يخبرني الرب متى يحين وقت التوقف".

وأكد المقربين من دوامينا على أنه لم يرغب أبدًا في التوقف عن كرة القدم، حيث كان لديه دائرة عائلية كبيرة جدًا تحت مسؤوليته.

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وكان دوامينا قريبًا من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وتحقيق حلمه، بالانضمام إلى برايتون عام 2017، ولكن الفحوصات الطبية هي من كشفت عن وجود تشوهات في القلب، ولذلك لم تتم الصفقة.