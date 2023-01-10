لأجل مبابي؟ باريس سان جيرمان لن يحتفل ببطل العالم ليونيل ميسي!

تعرف على سبب إلغاء احتفالية تكريم ميسي!

قرر نادي باريس سان جيرمان، عدم إقامة احتفالية تكريم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ستاد حديقة الأمراء غدًا الأربعاء بعد تتويجه بلقب بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق بطولة كأس العالم قطر 2022 للمرة الثالثة في التاريخ وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن إدارة النادي الباريسي قررت الاكتفاء بالاحتفال الذي أقامه لميسي الأسبوع الماضي، بمقر تدريبات الفريق.

وأكدت الصحيفة، أن جماهير باريس سان جيرمان ستقوم باستقبال ميسي بالشكل الذي يليق به دون إقامة أي مراسم احتفالية.

وشددت الصحيفة أن بطولة كأس العالم انتهت منذ ثلاث أسابيع ولن تكون للاحتفالية مبرر حاليًا.

وقال كريستوف جالتييه، مدرب الفريق: "ليس لدي أدنى شك في أنه سيتم استقباله بشكل جيد في الحديقة قبل كل شيء بعد أن حقق هذا الهدف المذهل ويجب علينا قبل كل شيء أن نتذكر ما كان يفعله منذ بداية الموسم مع الفريق".

وتابع: "إنه لاعب حاسم بالنسبة لنا لذلك ليس لدي شك في أنه سيتم استقباله بشكل جيد للغاية ".

وأضاف: "الجميع سعداء برؤيته ولا يوجد طلب وحاجة من ميسي للاحتفال إنه بطل العالم آمل أن يحتفل به المشجعون ونحن محظوظون للغاية بوجود لاعب مثله معنا ولا يوجد سبب يمنع الاحتفال به".

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره أنجيه، غدًا الأربعاء، على ملعبه حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الفرنسي، وانضم ميسي لقائمة المباراة.