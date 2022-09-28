لأجل البرتغال أبعدوا رونالدو .. حملة لرفض مجاملة كريستيانو على حساب المنتخب!

رونالدو تحت سهام النقد البرتغالية

كشفت تقارير صحفية عن تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للعديد من الانتقادات في بلاده بسبب مشاركته المستمرة داخل الملعب ومستواه المنخفض.

وكان رونالدو قد ظهر بمستوى متواضع يوم أمس في خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

حيث انتصر فريق لاروخا في آخر الدقائق عبر هدف سجله ألفارو موراتا حسم به بطاقة التأهل لفريق بلاده نحو الأدوار النهائية.

ماذا يحدث مع رونالدو؟

أوضح تقرير صحيفة "دايلي ميل" أن صاروخ ماديرا يتعرض للعديد من الانتقادات المحلية بسبب ظهوره المستمر داخل الملعب، مع تراجع مستواه الذي بات واضحًا في آخر فترة.

ويرى البعض أن مع غيابه عن التشكيلة الأساسية في مانشستر يونايتد كان على المدرب فرناندو سانتوش أن يضعه على دكة البدلاء.

حيث اتهم المدرب بمجاملة الدون، وقال تياجو فرنانديز، المحلل في قناة "RTP3" في تصريحات نقلتها الصحيفة الإنجليزية: "يمكن لأي شخص أن يرى أن رونالدو هو من يقرر عدد الدقائق التي يلعبها، ليس عليك أن تكون ذكيًا لرؤية ذلك".

وهي التصريحات التي أكدت الصحيفة أنها أثارت الجدل في الإعلام البرتغالي الذي طالب من خلاله البعض بجلوس الدون على الدكة لصالح مواهب شابة تشارك أكثر مع فرقها.

رونالدو للدكة من أجل البرتغال

يبدو أن مستوى رونالدو جعل الكل في حالة غضب، حيث نشرت صحيفة "A Bola" البرتغالية على صفحتها الأولى تلك العبارة "رونالدو أقل، كثير من البرتغال".

معتبرة أن افتقاره إلى وقت اللعب المنتظم في مانشستر يونايتد هذا الموسم يقلل من حقه في الحصول على مكان أساسي مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم.

هل يجلس رونالدو على الدكة في كأس العالم؟

انتقادات الصحافة والإعلام البرتغالي قد تجعل تلك المسألة مطروحة، لكن الواقع يقول إن سانتوش يثق في الدون بصورة كبيرة للغاية مما يصعب فكرة جلوس صاروخ ماديرا على الدكة.

من المرجح أن يكون الدون أساسيًا في كأس العالم، ومن المستبعد أن يتغير ذلك، فهو القائد والاسم الأبرز في كتيبة البرتغال حتى ولو مر بفترات سيئة.