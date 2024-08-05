صدمة تواجه برشلونة في سوق الانتقالات.. رد حاسم من لايبزيج على رحيل أولمو!

لايبزيج يصدم برشلونة...

صدم نادي لايبزيج، نظيره برشلونة، بشأن مفاوضات الفريق الكتالوني، مع داني أولمو، ورغبته في التعاقد مع نجم الفريق الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت إدارة برشلونة، قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب، والذي رحب بالانتقال إلى الفريق الكتالوني، ولكن لايبزيج طلب الحصول على 60 مليون يورو، للتخلي عن خدمات أولمو.

وكان برشلونة، قد قدم عرضًا أوليًا لضم أولمو مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون متغيرات، ولكن لايبزيج رفض العرض، مما دفع إدارة البلوجرانا لرفعه إلى 47 مليون يورو، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين بناء على نسبة مشاركة اللاعب، و10 ملايين مكافآت.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لايبزيج، قد رفض العرض الثاني لبرشلونة، وتمسك بالحصول على 60 مليون يورو، دفعة واحدة للسماح للاعب بالرحيل.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة، لن ينوي رفع العرض بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق، بينما تعلم إدارة لايبزيج، أن رغبة اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، هي الانتقال إلى كامب نو، وستحترم إدارة الفريق الألماني رغبات اللاعب.