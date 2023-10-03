جمهور إنتر نقدم لكم: لاوتارو مارتينز .. بطل العالم مع الأرجنتين!!

ليلة غريبة عاشها نجم إنتر ضد بنفيكا عقب رباعيته السبت الماضي

اسأل أي متابع للدوري الإيطالي من أفضل لاعب في السيري آ هذا الموسم، سيكون الرد تلقائياً لاوتارو مارتينيز، هداف إنتر الذي يحظى ببداية استثنائية للموسم.

ولكن المهاجم الأرجنتيني صاحب العشرة أهداف في كل المسابقات هذا الموسم، منها رباعية في 34 دقيقة فقط عقب دخوله كبديل ضد ساليرينتانا السبت الماضي، عاش ليلة غريبة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا رغم فوز إنتر بهدف نظيف سجله زميله في الهجوم ماركوس تورام.

أضاع لاوتارو سبع فرص محققة للتسجيل، إذ ضرب العارضة والقائم الأيمن، وفشل في التسجيل والمرمى خالي عقب مراوغته للحارس ولكن زميله في المنتخب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي أبعد الكرة ببراعة من على الخط.

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ولا يمكن حقاً لوم لاوتارو كثيراً على بقية الفرص الضائعة، إذ تعملق أناتولي تروبين حارس بنفيكا في التصدي بأشكال إعجازية لكرات الأرجنتيني وإحباطه، والمفارقة أن الأوكراني طوال الصيف كان هدفاً للنيراتزوري لخلافة أندري أونانا، وظل يلمح للصفقة شخصياً عبر حسابه على إنستجرام، قبل أن يحسم النادي البرتغالي الصفقة مقابل 10 ملايين يورو و50 بالمائة من قيمة بيعه مستقبلاً.

ما قدمه لاوتارو ضد بنفيكا أعاد للذكريات أشباح ما عاشه في قطر مع منتخب بلاده عندما تُوج رفقاء ليونيل ميسي باللقب العالمي ولكن فشل مهاجم إنتر في هز الشباك، وأضاع فرصاً لا تصدق لهز الشباك طوال البطولة كادت تكلف الأرجنتين غالياً لولا تألق البرغوث وبديله خوليان ألفاريز!

لا يمكن القول إن لاوتارو قدم مباراة سيئة ضد بنفيكا والدليل اختيار يويفا له كرجل المباراة، وأفضل تعليق على مباراة الأرجنتيني الليلة كتبه مشجع لإنتر على X قائلاً: "أتمنى أن يكون لاوتارو أفنى كل سوء حظه للموسم الحالي ضد بنفيكا الليلة!".