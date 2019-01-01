لاوتارو مارتينيز: ندعم إيكاردي، لكن تلك مشكلته وعليه حلها

مهاجم الإنتر يتحدث عن زميله ومنافسه في التشكيل الأساسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد لاوتارو مارتينيز على دعمه الكامل لزميله ماورو إيكاردي، لكن مشددًا في نفس الوقت أن الأمر يعتمد على قرار زميله وأن عليه إنهاء هذا الوضع.

ويعيش إيكاردي على صفيح ساخن تلك الأيام، إذ مازالت مفاوضات تجديد عقده مع الإنتر متعثرة بسبب تعنت زوجته ووكيلة أعماله "واندا نارا"، وقد أدى هذا لسحب شارة القيادة منه وغيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه.

المهاجم "البديل" أكد بداية لقناة سكاي سبورت أنه سعيد بمستواه الحالي مع الفريق ولا يُفكر سوى بالتدريب ومواصلة تقديم هذا الأداء الجيد، كما أوضح أن الأرقام وعدد الأهداف لا يُشكل هاجسًا له بل مساعدة الفريق واستغلال كل فرصة تتاح له.

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وأضاف حول العلاقة مع المدرب لوتشيانو سباليتي "العلاقة ممتازة مع المدرب، أحب حقًا كيفية دعمه لي وأرد على هذا بتقديم أفضل ما لدي وأن أكون دومًا جاهزًا للمساعدة، هو مدرب يتحدث ويُساعد اللاعبين وأنا سعيد حقًا به".

وعن مركزه المفضل في الملعب قال الأرجنتيني "أحب بالطبع البقاء بالقرب من المرمى، أرتاح بهذا الدور، كما أرتاح باللعب خلف ماورو إيكاردي وإن كنت هنا أطالب بأدوار دفاعية أكبر. أحب اللعب في عمق الهجوم".

أتم حديثه قائلًا عن قضية زميله "اليوم كان عيد ميلاده وقد ودعناه وقدمنا له التهنئة، كان سعيدًا بالبقاء معنا وسنواصل دعمه. كما قلت، الأمر خاص به وحده وبقراره وقرار من يُديره. هو ليس مشكلتنا، عليه أن يحل الأمر. نريد عودته بالتأكيد للفريق، فهو لاعب مهم وسندعمه".