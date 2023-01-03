لاوتارو: لعبت كأس العالم مصابًا.. والفوز به أفضل شيء في كرة القدم

نجم إنتر ميلانو مر بمشوار صعب

عاد لاوتارو مارتينيز نجم منتخب الأرجنتين وإنتر ميلانو إلى إيطاليا لمواصلة حملة النيراتزوري في استعادة اللقب.

وقال لاوتارو قبل مباراة إنتر ميلانو الهامة أمام نابولي في عودة الدوري الإيطالي، عما خاضه في كأس العالم الذي توجه به بلاده: "مشاعر فريدة. فكرت في كل ما فعلته بالماضي، عندما كنت طفلاً كنت أحلم بهذا، لا يوجد شيء أعظم من ذلك في كرة القدم، أفضل شيء أن تمثل بلدك وتصل إلى هذا الحلم".

وعن طريقة تغلبه على المصاعب التي واجهته في البطولة بدءًا من مباراة السعودية، قال لاوتارو: "حتى هنا في إنتر، تغلبنا على العديد من اللحظات الصعبة، إذا لم أسجل أي هدف، فإنني أساعد الفريق بطرق أخرى".

وأردف: "في بعض الأحيان لا نحب سماع الكثير من الكلمات من الخارج لأن الناس لا يعرفون ما الذي يحدث في الداخل، قبل كأس العالم كنت ألعب وكاحلي مصاب لمدة شهر، لم أصل إلى قطر كما أردت ولكن المدرب والأطباء يعرفون ذلك، أذهب للنوم مرتاحًا لأنني دائمًا أتدرب في أفضل حالاتي".

وختم: "هذه التجربة جعلتني أتغير كثيرًا، بدأت اللعب أساسيًا ثم لم أستطع التدرب بشكل جيد بسبب مشاكل في الكاحل، ثم لعب المهاجم الآخر (ألفاريز) أنا سعيد بما عشته، أثنى علي المدرب كما فعل زملائي في الفريق، سعيد لوجودي مع هذه المجموعة لأننا نقاتل معًا من أجل أهدافنا".