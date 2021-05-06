لاوتارو: تحدثت مع ميسي حول انتقالي إلى برشلونة

ريال مدريد حاول ضمه مرتين

كشف لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر الإيطالي، عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2020.

لاوتارو جعل نفسه ضمن أفضل المهاجمين في أوروبا، منذ انتقاله لصفوف إنتر في 2018 ليجذب أنظار العديد من الأندية الكبرى.

اللاعب كان قريبًا للغاية من الانضمام إلى برشلونة الصيف الماضي، ولكن النادي الكتالوني فشل في دفع الشرط الجزائي في عقده بـ111 مليون يورو.

ماذا قال المهاجم الأرجنتيني؟

صاحب الـ23 سنة قال لشبكة "ESPN" الأمريكية:"كنت قريبًا جدًا من الانتقال لبرشلونة وتحدثت مع ليونيل ميسي حول هذه الصفقة".

وأضاف:"ومع ذلك الصفقة لم تنجح في النهاية بسبب الظروف الاقتصادية لبرشلونة بهذه الفترة لذلك قررت البقاء مع إنتر".

وتابع:"الوقت أثبت صحة قراري بعد فوزنا بالدوري الإيطالي هذا الموسم، شيء مذهل أن أفوز باللقب مع هذا النادي المهم".

ماذا عن ريال مدريد؟

المهاجم الأرجنتيني كشف عن محاولة النادي الإسباني لضمه قائلًا:"لقد جاء ريال مدريد لضمي مرتين عندما كنت في ريسينج فريقي السابق".

واستكمل:"أردت صناعة اسمي في بلادي أولًا قبل الانتقال إلى أوروبا في الوقت المناسب، وأحلم يومًا بالعودة إلى هناك مرة أخرى بسبب الجماهير التي تتمتع بحماس يشبه أسلوب جمهور إنتر".

كيف يبدو سجل لاوتارو مع إنتر؟

المهاجم المميز خاض 128 مباراة في جميع المسابقات في المواسم الثلاثة الأولى له مع الفريق الإيطالي وسجل 47 هدفًا.

لاوتارو سجل 17 هدفًا في الموسم الحالي، حيث ساعد إنتر على تأمين لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عامًا.

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