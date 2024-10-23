لامين يامال يعترف: لا أتوتر قبل أي مباراة.. إلا أمام ريال مدريد!

النجم الإسباني الأبرز يدرك جيدًا قيمة النادي الملكي

تحدث النجم الإسباني لامين يامال، عما تعنيه مواجهة الكلاسيكو القادمة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني بينما هو يحمل لواء فريق برشلونة كنجم أول للبلوجرانا.

وعما إذا كانت هذه المباريات تصيبه بالتوتر، قال يامال في تصريحات لبرنامج "عالم الليجا" الصادر أسبوعيًا عن رابطة الدوري الإسباني الرسمية: "لم أكن متوترًا أبدًا قبل أي مباراة، لكن للأمانة كنت متوترًا بعض الشيء قبل أول كلاسيكو لي (أكتوبر 2023)، لقد رأيت وجوه المنافسين وكم هم جيدون، ودخلت مصابًا ببعض التوتر، لكن بمجرد نزولي إلى الملعب نسيت كل شيء ولعبت واستمتعت".

وأضاف: "جودة هذه المباريات يمكنك رؤيتها ببساطة، هذه المباراة تحسمها التفاصيل البسيطة، الكلاسيكو دائمًا خاص ومميز، الكل يريد المكسب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "أصبحت أفكر في الارقام أكثر من الماضي، أصبحت أفكر بعض الشيء أيضًا في رقم قميصي، هذا الصيف اشتعل كل شيء حين كنت أرى الناس يرتدون قميصي في المطارات".

وعن النجومية التي يعشقها في الوقت الراهن، قال يامال: "والدتي أخبرتني أنها بينما كانت توصل أخي إلى المدرسة، ذهبت إلى محطة الحافلات، لتجد ملصقات تحمل صوري، أنا أعيش حلمًا".

وتابع: "هذا العام، حينما أستلم الكرة يبدأ الجمهور في الصياح، هذا الأمر يحفزني كثيرًا، أفكر في الظهير الذي يكون معي وأحاول مساعدته في كل شيء".

ويقدم يامال رفقة كل من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا مستوى هجوميًا ممتازًا، يجعل جماهير برشلونة تراهن على ثلاثتهم لإعادة الفريق الكتالوني إلى سابق مجده المحلي والأوروبي.