لامين يامال يصنع الحدث.. قميص برشلونة الجديد يحطم الأرقام!

ألوان يعشقها الكتالونيون..

جذب قميص برشلونة الأساسي الجديد لموسم 2024-2025 الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية حيث حطم عددًا من الأرقام القياسية.

برشلونة طرح قميصه بشكل رسمي للبيع عبر المنصات الرسمية، وتصميم القميص أتى بشكل مرض للأنصار لأول مرة منذ وقت طويل.

القميص استوحى إرث النادي الكتالوني وأتى بعلامتين لونيتين فقط، الأزرق والأحمر دون خطوط عديدة، مع شعار “سبوتيفاي” ورعاة برشلونة الآخرين، إضافة إلى شعار النادي الكتالوني.

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صحيفة “موندو ديبورتيفو” تشير إلى أن القميص حقق في 3 ساعات من اليوم الأول للبيع، ما تم شراؤه في اليوم الأول من الموسم الماضي بأكمله.

وكان الطلب الأكبر بالتأكيد على قميص النجم لامين يامال العائد لتوه من تتويج إسبانيا بيورو 2024 التي حصد فيها جائزة أفضل لاعب شاب.

بالإضافة إلى المتاجر الرسمية للنادي الكتالوني، حظيت متاجر رعاة النادي الملحقة بالملعب والأخرى الخارجية بنشاط كبير لعملية البيع سواء عبر المتاجر الفعلية، أو عبر منصة البيع الإلكتروني الخاصة بالنادي الكتالوني.