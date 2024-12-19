فضَّل الصغار على الكبار .. لفتة رائعة من لامين يامال تجاه لاعبي ولاعبات لاماسيا

نجم برشلونة الشاب لا ينسى أصدقائه القدامى

أظهر لامين يامال نجم برشلونة لافتة رائعة تجاه لاعبي ولاعبات لاماسيا، إذ فضلهم على زملائه في الفريق الأول.

صاحب الـ17 عامًا لا ينسى أصدقائه القدامى أبدًا ودومًا ما يتواصل معهم ويُشجعهم، وقد تذكرهم في موسم الأعياد بمنحهم هدية ثمينة مفضلًا إياهم على نجوم الفريق الأول.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت أن إحدى الشركات الراعية للنجم الإسباني، والمتخصصة في إنتاج "سماعات الأذن"، قدمت له مجموعة من السماعات لتقديمها كهدايا لزملائه في الفريق الأول، لكنه طلب منهم توزيعها على لاعبي ولاعبات لاماسيا.

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الشركة قبلت بالاقتراح فورًا وقد وُزعت الهدايا بالفعل مصحوبة ببطاقة موقعة من اللاعب نفسه وجملة "استمتعوا بالموسيقى"، ومعروف تمامًا شغف يامال بالموسيقى وحرصه على الاستماع لها قبل المباريات.

يُشار إلى أن المتوج بلقب اليورو الأخير مع منتخب إسبانيا يُعاني حاليًا من إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها خلال مواجهة برشلونة الأخيرة مع ليجانيس في الدوري الإسباني.