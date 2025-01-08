"عشت لحظة مذهلة مع الأسطورة" .. لامين يامال يفضل نيمار على ميسي ويعد جمهور برشلونة ببطولتين

نجم برشلونة يطمع في السوبر

أكد الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة الواعد، أنه يستهدف المساهمة في فوز النادي الكتالوني بلقب كأس السوبر الإسباني التي تقام حاليًا في السعودية.

ويلتقي برشلونة مساء اليوم الأربعاء مع أتلتيك بيلباو على ملعب الجوهرة المشعة، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، المقررة غدًا الخميس.

وقال لامين يامال في حوار مع شبكة "CNN" على هامش البطولة: "في عام 2025، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالألقاب، بدءًا من كأس السوبر الإسباني ونأمل أن يكون أفضل عام في حياتنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأمل النجم الإسباني في الفوز بكأس كبرى ثانية مع برشلونة، قائلًا: "الألماني هانسي فليك مدرب مختلف ويعودنا على أسلوب لعب مختلف، لقد تطلعنا إلى التكيف مع ما قاله لنا، وأعتقد أننا نقوم بذلك بشكل جيد".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الكتالونيين سيفوزون بالدوري الإسباني هذا الموسم، أجاب يامال بشكل قاطع: "بالطبع ليس لدي أي شك، سنفوز بالليجا ضد فرق خسرنا أمامها سابقًا، أعتقد أن الأمر يتعلق بالتركيز. لقد أظهرنا في اللحظات المهمة أننا الأفضل وسنستمر على نفس المنوال".

وتذكر يامال ذكرياته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، قائلًا: "كنت في الخامسة من عمري عندما رأيته للمرة الأولى في سانتوس، لكن في السابعة من عمري رأيته شخصيًا في برشلونة وتحديدًا بملعب كامب نو".

وأضاف: "كان من المذهل رؤيته.. نعم، صحيح أن (ليونيل) ميسي كان هناك وكان رائعًا أيضًا، لكنه كان شيئًا مختلفًا تمامًا".

وختم الإسباني الشاب: "البرازيلي نيمار دائمًا كان قدوتي. إنه نجم كبير وأسطورة كرة القدم".