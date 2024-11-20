رغم عودة ليفاندوفسكي .. ضربة قوية لمخطط هانسي فليك قبل مواجهة سيلتا فيجو

برشلونة خسر مرتين في غياب الفتى الموهوب

كشفت تقارير صحفية، عن موقف الفتى الإسباني الواعد لامين يامال، لاعب برشلونة، من العودة إلى تشكيلة المدرب الألماني هانسي فليك، خلال المباراة المرتقبة أمام سيلتا فيجو.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو، السبت المقبل على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني، ساعيًا في العودة لسكة الانتصارات بعد السقوط المفاجئ في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن موقف لامين يامال من اللحاق بمباراة سيلتا فيجو أصبح معقدًا، وبذلك يستمر غياب الجناح الإسباني الشاب للمباراة الثانية على التوالي، حيث افتقده البارسا أمام ريال سوسيداد بالليجا.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن التقارير الطبية حول يامال ليست مرضية تمامًا، حيث لا يزال يعاني من الإصابة في كاحله الأيمن، والتي تعرض لها خلال مباراة ريد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

وأوضحت "آس" أن الاتجاه الأقرب هو غياب لامين للأسبوع الثالث أيضًا، بحيث لن يقدر على اللحاق بمباريات سيلتا فيجو في الليجا وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا والمقررة الثلاثاء المقبل، على أن تكون عودته يوم 30 نوفمبر الجاري في مواجهة لاس بالماس.

ويمثل غياب لامين يامال ضربة كبرى لخطط المدرب الألماني هانسي فليك، حيث أن برشلونة خسر مباراتين في الليجا هذا الموسم، في عدم وجود الجناح الإسباني أمام أوساسونا (4-2) وريال سوسيداد (1-0).

لكن، لحسن الحظ، ليست كل الأخبار سيئة في برشلونة، حيث تعافى كل من روبرت ليفاندوفسكي وإريك جارسيا، تمامًا من الإصابة وسيكونان متاحين لمباراة السبت، وكذلك المدافع الشاب هيكتور فورت.