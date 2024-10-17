لامين يامال، كوبارسي، أردا جولر وآخرون.. قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2024

تعرف على قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2024

أعلنت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية المسؤولة عن منح جائزة الفتى الذهبي كل عام، عن طرح قائمة العشرين اسمًا التي سيتم اختيار أفضل لاعب شاب في العالم من بينها عن عام 2024.

النسخة الخاصة بالموسم الماضي 2023/2024، شهدت وجود العديد من النجوم الصغار في القائمة الأولية المكونة من مائة لاعب شاب تحت 21 عامًا.

وجاء لامين يامال نجم برشلونة الذي اقتحم قلوب جماهير برشلونة وعشاق كرة القدم، كأحد أقوى المرشحين للحصول على الجائزة، إن لم يكن الأقرب للحصول عليها.

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فيما يلي نستعرض لكم قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2024..

من اللاعبون المرشحون لجائزة الفتى الذهبي 2024؟

اللاعبون المرشحون لجائزة الفتى الذهبي هم الآتية أسماؤهم:-

اللاعب النادي لامين يامال برشلونة جواو نيفيش باريس سان جيرمان وارين زائير إيمري باريس سان جيرمان أليخاندرو جارناتشو مانشستر يونايتد باو كوبارسي برشلونة سافيو مانشستر سيتي ريكو ليويس مانشستر سيتي ألكساندر بافلوفيتش بايرن ميونخ كوبي ماينو مانشستر يونايتد جوريل هاتو أياكس أمستردام ليني يورو مانشستر يونايتد جيمي بينو جيتينز بوروسيا دورتموند كنان يلديز يوفنتوس كريستيان موسكيرا فالنسيا آدم وارتون كريستال بالاس أردا جولر ريال مدريد ماتياس تيل بايرن ميونخ ديسير دوي باريس سان جيرمان أوسكار جلوخ ريد بول سالزبورج صامويل أوموروديون بورتو

متى يقام حفل جائزة الفتى الذهبي 2024؟

الحدث الموعد المكان جائزة الفتى الذهبي 2024 الأربعاء 4 ديسمبر 2024 تورينو - إيطاليا

ما طريقة اختيار الفتى الذهبي 2024؟

تشرف صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية على إجراء تصويت عام بين الصحفيين المتخصصين من كل بلد وفق اختيار الاتحادات وإدارة الصحيفة، على أن تحسم الجائزة بالتصويت وفق المعايير التالية:-

يجب أن يكون جميع المترشحين للجائزة تحت سن 21 عامًا.

يجب أن يكون المرشح قد شارك في إحدى البطولات الأوروبية الكبرى على الأقل.

يسمح لكل صحفي بترشيح 5 لاعبين فقط ويتم التنقيط وفقًا للمعيار التالي:-

أفضل لاعب: 10 نقاط ثاني أفضل لاعب: 7 نقاط ثالث أفضل لاعب: 5 نقاط رابع أفضل لاعب: 3 نقاط خامس أفضل لاعب: نقطة واحدة

يتم فرز الأصوات الخاصة بكل لاعب، وجمع النقاط التي أعطاها كل صحفي، وصاحب العدد الأكبر من النقاط يتم إعلان تتويجه بالجائزة.