"لا أخاف منك" .. نجم الدنمارك يعترف بتعمد الخشونة ضد لامين يامال

لاعب الدنمارك يُشيد بيامال بعد أن قام بالتدخلات الخشنة ضده

اعترف فيكتور كريستيانسن، الظهير الأيسر لمنتخب الدنمارك ونجم ليستر سيتي، بتعمد الخشونة ضد لامين يامال نجم إسبانيا وبرشلونة، خلال المواجهة التي جرت بينهما مساء أمس السبت.

وخرج يامال من المباراة متأثرًا بتلك التدخلات القوية، إذ ظهر أثناء خروجه من الملعب وهو يعرج، حيث توجد شكوك حول استمراره في معسكر اللاروخا لمواجهة صربيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كريستيانسن خلال تصريحات نقلتها صحيفة "AS" عقب المباراة: "لم أفكر فيما إذا كنت سأحصل على بطاقة صفراء أم لا، وما فعلته ببساطة هو طريقة للقول: أنا أيضًا في المعركة ولا أخاف منك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "عادةً ما نميل لدعم لاعب مثل لامين يامال، ولكن حتى لو كان الأمر مؤلمًا بعض الشيء، إذا كانت لديك الفرصة للحفاظ على مواجهات عديدة، فيجب الاستفادة منها. من الصعب اتخاذ قرار حول كيفية الدفاع عندما تواجه جناحًا ماهرًا مثله، يمكنك أن تفوز بجميع المواجهات على مدار 89 دقيقة، وفي آخر دقيقة يُسجل هدفًا ويُضيع كل مجهودك".

وواصل الظهير صاحب الـ21 عامًا: "يامال ماهر جدًا، ويمتلك إمكانيات أكبر من عمره، وسيكون واحدًا من أفضل النجوم في العالم في السنوات المقبلة".

وسيغيب فيكتور عن مباراة منتخب بلاده الدنمارك ضد سويسرا مساء الثلاثاء المقبل، بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها في آخر دقيقة من مواجهة إسبانيا، بسبب التدخل الخشن على يامال.

يُذكر أن منتخب إسبانيا قد حقق الانتصار على نظيره الدنماركي بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.