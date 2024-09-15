ربع مليار يورو … الكشف عن تفاصيل عرض باريس المرفوض من برشلونة لضم لامين يامال!

وكيل أولمو يكشف عن سبب التخلي عن فاي من أجله!

كشف آندي بارا، وكيل داني ألمو لاعب برشلونة، وميكا فاي المنتقل حديثًا إلى رين الفرنسي، عن تفاصيل العرض الذي تقدم به باريس سان جيرمان من أجل ضم النجم لامين يامال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وقال بارا خلال تصريحات عبر موقع “PodcastInk”: “برشلونة رفض عرضًا كبيرًا من باريس سان جيرمان من أجل لامين يامال بقيمة حوالي 250 مليون يورو”.

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وتحدث وكيل أولمو عن الأخبار المتداولة حول إمكانية رحيل ديكو، المدير الرياضي للبلوجرانا: “الشائعات التي تفيد بأن ديكو سيغادر سخيفة تمامًا. أنا لست صديقًا جيدًا لديكو فقط، بل أيضًا أنا مقرب من لابورتا، ومتأكد من أنه إذا غادر ديكو، فإن لابورتا سيغادر أيضًا، وهو ما يبين مدى قربهما”.

وعن انتقال أولمو إلى برشلونة قال: “لم أقلق من التأخير في تسجيله بالدوري الإسباني، فهو فقط أراد العودة إلى فريقه الذي تركه في سن الـ16 عامًا لصالح دينامو زغرب. لقد تلقينا عروضًا من 4 أندية كبيرة، ولكن رغبة داني حسمت الأمر”.

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وواصل: “هانسي فليك يثق بفاي، حيث قال له في جولة الولايات المتحدة: لا تقلق، سيكون لديك 10 مباريات الموسم المقبل على الأقل. وكان هناك اتفاق مع المدرب الألماني، ولكن بعد أن تعاقد برشلونة مع أولمو اضطر لبيع بعض اللاعبين، واستخدمت اللاعب الخاص بي (يقصد فاي) لحل تلك الأزمة، وشرحت له كل شيء”.

واختتم بارا تصريحاته قائلًا: “فاي سيتأقلم سريعًا مع رين، إنه سنغالي ويتحدث الفرنسية ويتكيف بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى أنه سريع وقوي وفني ويلعب بقدمه اليسرى، وأتمنى أن يكون لاعبًا من الطراز العالمي مستقبلًا”.