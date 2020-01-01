لامبارد يكشف موعد عودة زياش ويؤكد: لدينا جدول مزدحم

تصريحات لامبارد قبل مواجهة تشيلسي وإيفرتون

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن حكيم زياش وهودسون أودوي خارج الفريق لمدة أسبوعين كما أكد أن الجدول مزدحم للغاية في الفترة المقبلة.

وتحدث لامبارد عن المواجهة المقبلة لتشيلسي أمام إيفرتون عن ازدحام الجدول ولعب الفريق لعدد كبير من المباريات الحاسمة في وقت صغير.

وأكد المدير الفني الإنجليزي أن كريستيان بوليسيتش كان لديه قدر ضئيل من الانزعاجات في الدقائق الأخيرة من مباراة ليدز بأحد أوتار الركبة لكنه يتدرب بشكل طبيعي.

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وأضاف: "لا أريد أن أسمي هذه الإصابة التي تعرض لها في منتصف الأسبوع بمسمى إصابة حتى لا نبالغ في تقدير الأمور، إذا كانت المباراة من نوع مختلف، فربما كنت سأشركه"

وتابع: "كارلو أنشيلوتي؟ لقد حقق نجاحًا كبيرًا في مسيرته، في العديد من الأندية، ووجدته شخصًا مميزًا دائمًا ومدربًا رائعًا، ورجلًا رائعًا ، وكما قلت ، فقد أثر عليّ في الكثير من الأشياء"

وحول ما حدث من عنصرية في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي مساء الثلاثاء الماضي قال لامبارد إنه لا يريد أن يعلق على الموقف نفسه.

وأردف: "أعتقد أن الجميع يعرف ما نشعر به في تشيلسي تجاه العنصرية والمساواة ومثل هذه القضايا بشكل عام، وأنا بالتأكيد كمدير فني للنادي أشعر بنفس الشعور الموجود داخل النادي"

وفيما يخص جورجينيو قال: "لم أشك في قدرته على تنفيذ ضربات الجزاء، أعتقد أنه من الطبيعي أن تفوتك واحدة أو اثنتين عندما تأخذ أكبر عدد ممكن من ركلات الجزاء وتسددها بنجاح كما يفعله مع النادي والمنتخب"

وحول مواجهة إيفرتون أكد: "إنها مباراة صعبة ضد فريق بدأ بداية مميزة في الموسم الحالي حتى وإن تراجع على مستوى الأداء قليلًا والنتائج كذلك، هذه هي طبيعة الدوري الإنجليزي. لقد بدأوا بشكل جيد للغاية. لديهم لاعبون ممتازون، ولديهم مدير فني رائع وهو أحد أفضل المدربين في العالم"

وحول تصريحات مورينيو قال: "انا لا اعرف ماذا قال تحديدًا، لا أريد أن أجد تلاعبًا بالكلمات حول ما يقوله، نحن سعداء بما نحن فيه ولكن الطريق طويل لنقطعه. الخطاب لا يهم كثيرا. يُسأل جوزيه مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع وعليه دائمًا الإجابة"

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ويحتل تشيلسي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف توتنهام وليفربول، وتفصله عن صدارة المسابقة نقطتان فقط ما يجعله مرشحًا للفوز باللقب في نهاية الموسم الحالي.