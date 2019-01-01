لامبارد يكشف إصابة باركلي ويعلق على فوز تشيلسي أمام نيوكاسل

فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق والمدير الفني الحالي للفريق يوضح حالة لاعبه روس باركلي عقب إصابته أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق والمدير الفني الحالي للبلوز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره نيوكاسل يونايتد في الجولة التاسعة من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن الفريق لم يقدم أفضل ما لديه خلال الشوط الأول من المواجهة.

وقال لامبارد: "في الشوط الأول من المباراة كنا في حالة سكون وكنا في حاجة للسرعة في الأداء وما قدمناه لم يكن كافيًا، لقد كانت تلك هي رسالتي للفريق بين الشوطين".

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وأضاف: "في الشوط الثاني شاهدنا الروح المطلوبة وقدمنا كل ما لدينا من طاقة حتى نحقق الفوز، لقد عانينا من مشكلة أثناء المباراة لكننا تغلبنا عليها".

وأكمل عن حالة روس باركلي: "لقد عانى من مشكلة بكاحل قدمه خلال الشوط الأول لذلك فضلنا أن نخرجه من ملعب المباراة، سنقيم حالته لاحقًا بعدما يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد حقق الفوز في لقاء اليوم أمام نيوكاسل بهدف نظيف ووصل للنقطة رقم ١٧ في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.