لامبارد يعلن جاهزية كانتي ويتحدث عن تقنية الفيديو

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لفرانك لامبارد قبل مواجهة تشيلسي وأياكس

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن الفريق يعطي نفس الأهمية لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وتحدث لامبارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة البلوز أمام أياكس أمستردام خلال منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وحول مباراة أياكس قال لامبارد إن الفوز الذي حققه تشيلسي على الفريق في يوهان كرويف أرينا ليس مقياسًا بالنسبة لمباراة الإياب والتي ستلعب في ستامفورد بريدج.

ورأى لامبارد أنه يجب على لاعبي الفريق الدخول إلى المباراة كمواجهة منفصلة، والتحضير لها بشكل جيد حتى يستمر الفريق في حصد الانتصارات في دوري الأبطال سعيًا نحو صدارة المجموعة.

وأضاف: "نحن في وضع جيد ولكن علينا أن ننظر إلى الأمام، هذا ما سيساعدنا على تحقيق النتائج الإيجابية وتقديم الأداء الذي نريده"

وتابع: "نجولو كونتي؟ هو في قائمة مباراة الغد وهذا يعني أنه تعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به، لا يمكن أن نستدعي لاعبًا مصابًا أو يعاني من أية انزعاجات، مشاركته ستبقى بقرار فني وهذا سنعرفه غدًا"

وحول ثنائية جورجينيو وماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب قال لامبارد: "العمل المقدم منهما يعجبني كثيرًا، ما زلت أثق في قدرتهما على تقديم الأفضل، مع مرور الوقت تحدث حالة انسجام تجعلها قادران على تقديم الأفضل، هذا ما نريده من جميع اللاعبين، أنا سعيد بالمردود المقدم منهما ومن الجميع"

وقال أيضًا: "ميسون ماونت يقدم أداء مميزًا وهو أحد أهم لاعبينا، الجميع يعلم حجم ثقتي التي وضعتها فيه منذ البداية، ولا أشعر ان استبداله في مباراة أو إجلاسه على دكة البدلاء في أخرى يعني أي شيء مما يتم الترويج له أحيانًا"

وأردف: "بالنسبة للعقوبة أنا لا أعلم الكثير من التفاصيل القانوينة الخاصة بها، هي أشياء من اختصاص الإدارة وهم يقومون بالعمل اللازم من أجل التخطيط لمرحلة ما بعد انتهائها"

واسترسل: "أنا مهتم فقط بمباراة الغد أمام أياكس والفوز فيها من أجل تحسين وضعنا أكثر في دوري أبطال أوروبا، وبانتهائها سأبدأ في التفكير في مباراة كريستال بالاس في البريميرليج، ثم المباراة التي تليها وهكذا"

وحول تقنية الفيديو قال: "هل هي أفضل في دوري أبطال أوروبا من حالها في البريميرليج؟ لا أعرف الإجابة على هذا السؤال، أعتقد أن استخدام الشاشة على جانب الملعب وإعطاء الفرصة لحكم اللقاء من أجل إعادة مشاهدة اللقطة يكون عونًا للجميع، لقد شاهدنا بعض القرارات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع والتي استغرقت وقتًا طويلًا للتأكد من صحتها"

وأضاف: "الأمر يضيف بعض الضغط على الحكام ولكن وجود تقنية الفيديو يقلل من الأخطاء التحكيمية والجدل الدائر حولها، وجودها ضروري في عصر التكنولوجيا الذي نعيشه"

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يذكر أن تشيلسي يتصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من 3 مباريات خاضها حتى الآن، وبالتساوي في رصيد النقاط مع أياكس.