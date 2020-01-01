لامبارد يؤكد عودة زياش ويوضح: هافيرتس مناسب لخططنا

تصريحات لامبارد قبل مواجهة تشيلسي ووست هام

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن حكيم زياش وهودسون أودوي قد عادا إلى التدريبات الجماعية مشددًا على أن اليوم الأول لعودتهما مع المجموعة كان اليوم.

وتحدث لامبارد عن المواجهة المقبلة لتشيلسي أمام وست هام يونايتد عن ضرورة تحقيق المزيد من الانتصارات رغم صعوبة المنافسة في الموسم الحالي بسبب ازدحام الجدول.

وأكد المدير الفني الإنجليزي أن كريستيان بوليسيتش كان لديه قدر ضئيل من الانزعاجات في الدقائق الأخيرة من مباراة ليدز بأحد أوتار الركبة لكنه يتدرب بشكل طبيعي وهو جاهز للمشاركة بشكل عادي.

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وأضاف حوله: "بوليسيتش يلعب يمينًا أم يسارًا؟ هذا هو قراري. يمكن أن يحدث ذلك أحيانًا في المباريات اعتمادًا على كيفية سير المباراة نفسها"

وقال أيضًا: "اللاعبون يمكنهم العبور والبقاء في هذا الوضع لفترة حتى يتمكنوا من التقدم للأمام. هذه هي قراراتي لأن لدي لاعبين على الأجنحة يمكنهم اللعب في كلا الجانبين"

وحول زياش وأودوي طمأن لامبارد الجماهير قائلًا: "إنه اليوم الأول لعودتهما مع المجموعة اليوم، ويتدربان على مستوى لائق، لذا يجب أن أرى كيف ستكون الأمور معهما في الأيام القليلة المقبلة إذا كانا يريدان اللعب ضم وست هام.

وتابع: "رفض التبديلات الخمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ عندما تحدثنا عنها كمدربين، كان العامل المهيمن على المدربين سواء كانوا مؤيدين أو معارضين أن هذه حالة تتعلق برفاهية اللاعب"

وأردف في السياق ذاته: "التأكد من أننا نعتني باللاعبين ومنحهم أفضل فرصة للعب على المستوى الأمثل، وعدم تعريضهم للخطر وما إلى ذلك، بسبب عدم اليقين في فترات الراحة والجدول الزمني"

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ويحتل تشيلسي المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتفصله عن وصافة المسابقة مشاركة مع توتنهام فقط نتيجة الفوز في مواجهة وست هام يونايتد مساء الإثنين المقبل.