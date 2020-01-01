لامبارد: هدف جيمس جعلني أقفز من مقعدي

تصريحات لامبارد عقب انتصار تشيلسي في افتتاحيته للبريميرليج على برايتون

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن الهدف الثاني لفريقه والذي سجله ريس جيمس جعله يقفز من مقعده مذهولًا بتلك التسديدة التي لا تصد.

وافتتح تشيلسي مبارياته في الدوري الإنجليزي بانتصار هام على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل تشيلسي اللقاء بمعنويات مرتفعة بفعل التاريخ الذي يصب في صالحه، حيث لم يخسر البلوز أبدًا أمام برايتون في مسابقة الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعقب اللقاء، تحدث فرانك لامبارد عن الفوز وأعرب عن سعادته بالانتصار في أولى مباريات الفريق للموسم الجديد مؤكدًا أنها بداية قوية ستمنح اللاعبين دفعة يحتاجونها.

وأضاف في تصريحاته لسكاي سبورتس: "كنا نعلم أنه سيكون من الصعب المجيء إلى هنا وكنا نعلم أنه سيتعين علينا بذل كل شيء للحصول على نقاط المباراة وأعتقد أننا فعلنا ذلك"

وتابع: "مع استمرار المباريات علينا فقط أن نصبح أقوى. هناك لاعبون جدد في الفريق، لذا علينا أن نحافظ على قوتنا ونتأقلم مع المنافسة ونصبح أقوى أسبوعًا بعد أسبوع"

وأردف: "عندما تجلب لاعبين رفيعي المستوى فإن ذلك يزيد المنافسة بين المجموعة ويجعل الجميع يبذلون جهدًا أكبر للانضمام إلى التشكيل الأساسي وللحصول على ما يكفيهم من الدقائق"

وحول هدف ريس جيمس قال: "لقد سجل هدفًا رائعًا في توقيت كنا نحتاج فيه لذلك، ولكن بعيدًا عن قيمة الهدف إنه جعلني أقفز وأبتعد عن مقعدي لكونه هدفًا رائعًا ولا يصدق"

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يذكر أن تشيلسي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى هذا الموسم للمنافسة على اللقب بعد التدعيمات الجديدة.