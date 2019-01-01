لامبارد: ميسي لاعب لا يُصدق وأتمنى أن يكون تشيلسي مثل برشلونة

المدير الفني لتشيلسي يؤكد أن فريقه سيسير على خطى برشلونة في عصرها الذهبي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتبر فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، أن ميسي لاعب برشلونة الإسباني، هو أفضل لاعب في العالم، مشيراً إلى أنه لاعب لا يصدق.

وقال لامبارد في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي، عند سؤاله عن أفضل اللاعبين الذي لعب معهم: "هل يمكنني أن أعطيك اسمين، في الواقع هم ثلاثة".

وواصل: "الأول هو ميسي، كان أكثر لاعب مستواه لا يصدق، عندما تواجهه تشعر وأن مستواه مختلف عن باقي اللاعبين".

وواصل: "اللاعبان اللذان أتذكرهما دائماً هم تشافي هيرنانديز وإنييستا في برشلونة، كرة القدم في تلك الفترة مع برشلونة لم تكن طبيعية، كانت مختلفة عن أي شيء أخر".

ويتمنى لامبارد أن يسير فريقه، على طريقة برشلونة، حيث قال: "ما أريده أن يكون فريقي يتميز بالسلاسة في لعب الكرة، لا أريد أن يكون تفكيرنا كله نحو فكرة واحدة، أريد أن يكون اللاعبين قابلين لتغير تفكيرهم في المباراة بشكل سريع".

وافتتح لامبارد مبارياته الرسمية مع تشيلسي، بهزيمة ثقيلة من مانشستر يونايتد برباعية نظيفة يوم الأحد الماضي، ويستعد لمواجهة ليفربول مساء الغد في السوبر الأوروبي.