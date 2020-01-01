لامبارد: لا فارق بين باركلي وكانتي

يبدو أن لاعب الوسط الإنجليزي يثير إعجاب مدربه

أثنى فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي على أداء لاعب خط الوسط روس بارلكي، بعد مباراة بيرنلي في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي نجح في الفوز على بيرنلي برباعية نظيفية في المباراة التي شهدت مشاركة اللاعب باركلي بدلاً من المصاب الفرنسي نجولو كانتي.

لامبارد قال في تصريحات عقب اللقاء: "باركلي لا يقل أهمية وتنافسية بالنسبة لي عن كانتي وجورجينيو هو لاعب رائع وأنا أدعمه بشدة".

وأضاف: "كانتي كان سيشارك أساسياً من أول اللقاء ولكن إصابة في أوتار الركبة قبل المباراة منعته من ذلك".

وتابع: "روس جاء لي منذ أسبوعين وأخبرني أنه بدأ في الشعور بأنه أصبح جيد للمشاركة في المباريات، أنا معجب كثيراً بشخصيته وبما يقدمه".

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ويرى لامبارد الكثير من المزايا في اللاعب الذي نجح في تمرير الكرة بيساره ويمينه وينتشر بسرعة كبيرة في كل أرجاء الملعب.

وأردف: "روس هو لاعب دولي يمثل منتخب إنجلترا يجب على الجميع أن يعلم بأن لدينا لاعب كبير للغاية ويجب أن نثق في قدراته".

وانتقد لامبارد مهاجمين اللاعب مؤكداً بأنهم سيغيرون وجهة نظرهم عندما يعود باركلي للأداء الذي يعرفه مدرب تشيلسي عليه.

وبرر لامبارد التغيرات الكثيرة التي يجريها بين لاعبي الوسط مبرراً ذلك بأنه يدير كل مباراة بطريقتها المختلفة.

ومدح المدرب الإنجليزي ظهيره الشاب الإنجليزي ريس جيمس ويرى أنه قدم جبهة نارية مع كالوم هودسون في المباراة.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس.