لامبارد: خسارة السوبر الأوروبي خيبة أمل.. لكن القادم أفضل

سوبر لامبارد خائب الأمل على ضياع الكأس.. لكنه سعيد بالأداء

ظهرت كل علامات الحزن وخيبة الأمل على وجه مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، بعد هزيمته أمام ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبية بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدفين للكل.

وقال سوبر لامبارد في حديثه مع الصحفيين بعد ضياع كأس السوبر "كانت هناك ملامح لما أريده أمام مانشستر يونايتد، واليوم رأيت الرغبة في اللاعبين، وأعتقد أن هذا كان رائعًا، وبالنسبة لي، أتصور أننا فعلنا كل شيء".

وعن عودة نجولو كانتي للتشكيلة الأساسية "سيكون مهمًا للغاية لنا، وحقًا أنا سعيد للغاية بالعمل معه، ومؤكد سيعطي إضافة هائلة للفريق في المرحلة القادمة".

وبخصوص رأيه في مردود لاعبي الوسط، قال "لدينا خيرات كثيرة، ودائمًا أطلب منهم اللعب بحرية، وأعتقد أننا سنتحسن، وأنا سعيد بالأداء اليوم، وستكون الأمور على ما يرام إذا واصلنا على نفس المستوى الذي كنا عليه اليوم".

🌟أبطال السوبر الأوروبي 🌟 pic.twitter.com/P2OaWYz3qL — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 14, 2019

وتابع حديثه "اهتزاز الشباك مرتين؟ كنا نلعب أمام ليفربول ومعروف أنه يستطيع ضربك في أي لحظة، مع ذلك أظهرنا شخصية عظيمة"، ثم أثنى على أداء بوليسيتش وجورجينو وإيمرسون، معتبرًا آخر اثنين بمثابة القادة لفريقه الشاب، بعد المباريات البريميرليج تحتاج لوقت من الراحة، خيبة أمل كبيرة ولم نخسر بسبب ضيق الوقت".