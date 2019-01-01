لامبارد: أحمل ذكريات خاصة في دوري الأبطال

أبرز ما جاء في مؤتمر فرانك لامبارد قبل مواجهة تشيلسي وفالنسيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إنه يحمل ذكريات خاصة في دوري أبطال أوروبا وخاصة على ملعب ستامفورد بريدج.

وظهر فرانك لامبارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي وفالنسيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجمواعت لدوري أبطال أوروبا .

وخلال المؤتمر، طمأن فرانك لامبارد الجماهير على كالوم هودسون أودوي وريس جيمس وأعلن اقترابهما من العودة، ولكنه أكد أنهما لن يشاركا في مباراة وفالنسيا.

وقال أيضًا: "لدينا الحافز من أجل تحقيق الفوز أمام فالنسيا وتحقيق بداية مميزة في دوري أبطال أوروبا، لقد عالجنا الكثير من المشاكل في الفترة الأخيرة"

وأضاف: "لدي ذكريات حاصة في هذه البطولة، لقد عشنا ليالٍ ساحرة وأخرى سيئة هنا مع تشيلسي، ولكنني متحمس لتجربة سماع موسيقى دوري أبطال أوروبا من خارج الخط هذه المرة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وتابع: "كوفاسيتش كذلك جاهز وسنعتمد عليه كثيرًا فيما هو آت، وأشعر بالسعادة من أجل الحالة التي يعيشها ميسون ماونت وتامي أبراهام والتألق الذي انعكس على حالتها النفسية كثيرًا، نأمل أن يواصلوا على هذا المنوال وأن يحققوا الكثير لهم وللفريق"

وأردف: "لم أضع سقفًا لتامي أبراهام ولكنني وثقت به، هو قادر على تقديم المزيد ويعجبني الحماس الذي يشارك به هو وماونت وجميع من يحصلوا على الفرصة لإثبات قيمتهم للجماهير"

وحول مشاكل فالنسيا قال: "بالطبع فالنسيا فريق كبير حتى وإن مر ببعض المشاكل سنحترم الخصم ونعطيه قيمته لأن الاهتزازات تلك قد لا تعني شيئًا أمام قيمة فالنسيا في مباراة مهمة كتلك"

واسترسل: "أفضل ذكرى لي في دوري أبطال أوروبا على ستامفورد بريدج كانت مباراة ليفربول والتي انتهت بأربعة أهداف مقابل أربعة، لحظة تسجيلي للهدف كانت مميزة ولا زالت تحتفظ بمكانتها في قلبي وذاكرتي"

وحول مباراة برشلونة وفالنسيا قال: "شاهدت المباراة ولكنه ليس من السهل إعطاء تحليل لمباراة يلعب فيها برشلونة، لديهم أكثر من طريقة للفوز واللعب، لقد دونت بعض الملاحظات التي سأستخدمها بالطبع"

واختتم حديثه حول ترشيحاته لمشوار تشيلسي حيث قال: "أثق في قدرتنا على العبور من دور المجموعات، نحن في مجموعة صعبة ولكننا قادرين على التأهل، هذا كل ما أفكر فيه الآن، التأهل سيقودني للتفكير في المرحلة المقبلة"

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يذكر أن تشيلسي قد حقق 8 نقاط من أصل 15 نقطة ممكنة في مبارياته الخمسة الأولى في البريميرليج، حيث حقق فوزين وهزيمة وتعادلين ونجح مؤخرًا في تصحيح أوضاعه واستعادة توازنه بعد البداية الصعبة.