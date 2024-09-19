رغم أنه من خريجي لاماسيا .. ريال مدريد يسجل فينيسيوس كلاعب محلي وبرشلونة يفشل مع أولمو!

جدل كبير حول تسجيل اللاعبين في قائمة الفريقين الإسبانيين في دوري أبطال أوروبا

أثار قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتبار داني أولمو نجم برشلونة "القديم الجديد" لاعبًا غير محلي، رغم نشأته في أكاديمية لاماسيا، جدلًا واسعًا، خاصة أن اليويفا سجل فينيسيوس جونيور كلاعب محلي في قائمة ريال مدريد.

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شبكة ريليفو الإسبانية فسرت تلك الحالة الجدلية بالإشارة إلى أن لوائح الاتحاد الأوروبي تنص على وجوب تواجد اللاعب لـ3 سنوات على الأقل في أي فريق يتبع للنادي، سواء الفئات السنية أو الأول، بين عاميه الـ15 والـ21 ليتم اعتباره لاعبًا شابًا للنادي، فيما سيُعد لاعبًا محليًا حال لعب نفس الفترة خلال نفس الحدود العُمرية في أي نادٍ يتبع للاتحاد المحلي المرتبط به النادي.

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ويفرض اليويفا على الأندية تسجيل 8 لاعبين على الأقل من اللاعبين المحليين الذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه، بشرط أن يكون 4 منهم على الأقل تدربوا في النادي نفسه، وحال لم يحدث ذلك ستُقلص قائمة الفريق في البطولة الأوروبية المشارك بها.

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وبتخصيص الأمر عل حالتي أولمو وفينيسيوس، نجد أن الأول لعب في أكاديمية لاماسيا التابعة للبارسا حتى انتقل إلى أكاديمية دينامو زغرب في عامه الـ16 وانتقل بعدها إلى لايبزيج الألماني، وقد عاد لارتداء قميص البلوجرانا بعد 10 سنوات، مما يعني أنه لم يلعب للبارسا خلال فترة الـ5 سنوات المحددة سوى عام واحد، ولذا لا يُمكن اعتباره لاعبًا شابًا للنادي أو حتى محلي في قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا.

أما فينيسيوس، فقد انضم إلى ريال مدريد في عامه الـ18 مما يعني أنه قضى مدة الـ3 سنوات اللازمة ضمن الفئة العمرية المحددة في النادي، وبهذا أتيح للملكي قيده كلاعب شاب، والأمر ذاته ينطبق على رودريجو.