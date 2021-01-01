لاكازيت بعد العودة امام ويست هام: كنا واثقين من قدراتنا

لاكازيت يعترف بكمية العمل المطلوبة في ارسنال.. لكنه واثق من قدرات فريقه

أشار الدولي الفرنسي أليكسندر لاكازيت الى أن فريقه آرسنال بحاجة للعمل الكبير الجاد وصولاً الى نهاية المويم، وذلك عقب التعادل امام ويست هام والعودة من بعيد لنتيجة 3-3.

وقال لاكازيت بعد المباراة: "كنا نعلم عن ثقة أنه حتى ومن بعد الشوط الأول السيء الذي قدمناه اننا قادرون على العودة وتسجيل العديد من الأهداف".

وسجّل لاكازيت هدف ارسنال الثالث مع الدقيقة 82 ايُهدي فريقه نقطة ثمينة جداً

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نتيجة التعادل تعني أن آرسنال وصلوا الى المباراة الرابعة على التوالي بدون خسارة لكنهم ما زالوا بعيدين عن معركة التوب 4.

مع 9 مباريات متبقية من عمر الدوري الإنجليزي هذا الموسم ارسنال لعب مباراة أكثر من توتنهام وايفرتون.

وكان آرسنال أكمل بـ"ريمونتادا" على وست هام وتعادل معه بثلاثة أهداف لكل منهما، في ديربي لندن مثير جمع بينهما بملعب لندن الأولمبي لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد آرسنال ويصبح 42 نقطة ويرتقي للمركز التاسع مؤقتًا، فيما ارتفع رصيد وست هام للنقطة 49 وظل خامسًا.