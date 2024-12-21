صورة | "أنتم أهل الدار" .. جماهير الكويت ترحب بضيوف "خليجي 26" برسالة رائعة

المنتخب الكويتي يفتتح كأس الخليج بمواجهة سلطنة عمان..

تستعد دولة الكويت، لإطلاق حفل الافتتاح لمنافسات الدورة 26 من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، والتي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى الثالث من يناير المُقبل.

ويقص المنتخب الكويتي شريط الافتتاح، بمواجهة سلطنة عمان، على ملعب جابر الأحمد الدولي، فيما تقام مباراة قطر والإمارات، على ملعب جابر المبارك.

ونشر الإعلامي الرياضي نواف العقيل، صورة للافتة رفعتها جماهير الكويت، في مدرجات ملعب جابر الأحمد، تحمل عبارة "نورتوا الدار، احنا ضيوف وانتوا أهل الدار"، في بادرة رائعة من أصحاب الأرض تجاه الضيوف الوافدين للبطولة الخليجية.

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وأسفرت قرعة كأس خليجي 26، عن وقوع منتخبات الكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان في المجموعة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية، منتخبات السعودية والعراق والبحرين واليمن.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس الخليج، بملاقاة البحرين، على ملعب جابر الأحمد، مساء الغد، فيما تسبقه مباراة العراق واليمن، على ملعب جابر المبارك.

وكان المنتخب العراقي قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس الخليج العربي "خليجي 25"، بالبصرة، بعد الفوز على سلطنة عمان، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب جذع النخلة، بنتيجة (3-2).