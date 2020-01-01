فيروس كورونا

لاعب واتفورد: شعرت بالرعب بعد الإصابة بكورونا

الأحداث لا تصدق..

كشف أدريان ماريابا، لاعب واتفورد، أنه لم يُعاني من أي أعراض قبل تأكد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه يدين بالفضل في اكتشاف المرض والعلاج لبدء تدريبات الأندية الإنجليزية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت يوم الثلاثاء عن وجود 6 إصابات للاعبين بفيروس كورونا بين الأندية العشرين من البريميرليج، وذلك استعدادًا لاستئناف التدريبات مجددًا.

لم يتم الإعلان عن أسماء المصابين، لكن بيرنلي أعلن أن مساعد المدرب إيان وان جاءت نتيجة اختباره إيجابية رغم غياب الأعراض عنه أيضًا، كما أكد النادي أنه بدأ في تلقي العلاج ومعزول داخل منزله.

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واتفورد خرج للإعلام بعد ذلك وأعلن عن إصابة لاعب واثنين من موظفيه بكورونا، ليقوم ماريابا الكشف عن أنه من أتت نتائجه إيجابية ويُبدي ذعره من هذا الوباء اللعين.

ماريابا قال في تصريحات للصحافة بعد الإعلان عن مرضه "إنه لأمر مخيف كيف يمكن أن تشعر أنك بخير تمامًا وأنت لم تغادر المنزل قط ومع ذلك تُصاب بالفيروس".

كما أضاف "لولا حقيقة أنني عُدت إلى التدريبات وأجريت هذا الاختبار لما اكتشفت إصابتي بكورونا، فكنت سأستمر في الأمور بصورتها الطبيعية، من الواضح أن هذا غريب جدًا".

"أعيش مع ثلاثة من أطفالي وهم 5 و9 و11 عامًا إلى جانب صديقتي، ومن الواضح أنني الآن في حالة قلق كبيرة عليهم."

وأتم "جميعهم بخير ولا تظهر عليهم أي أعراض، ولكن لا يسعك إلا التفكير في الأمر والحفاظ على مسافة الآمان بعد أن تأكدت من أن نتائج الاختبار إيجابية".

يذكر أن تروي ديني، قائد ولاعب واتفورد، قد أعلن أنه لن يعود للتدريبات مجددًا خوفًا من أن يُصاب بالفيروس ثم ينقل العدوى لطفله، واعتبر أنه من غير العادل أن تُستأنف كرة القدم في مثل هذه الظروف الاستثنائية.