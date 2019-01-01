لاعب منتخب أستراليا يتلقى نبأ صادم بوفاة شقيقته

بعد سويعاتٍ من مشاركته في موقعة ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2019 بين أستراليا والإمارات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تلقت شقيقة اللاعب الدولي الأسترالي آوير مابيل مصرعها بعد سويعاتٍ من مشاركته في موقعة ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2019 بين أستراليا والإمارات.

وتعرّضت بور، والبالغة من العمر 19 عاما، إلى حادث سيرٍ أليمٍ في مدينة أديليد الأسترالية في وقتٍ مبكرٍ من السبت.

الاتحاد الاسترالي قال في بينان رسمي له : "الاتحاد الأسترالي يقدم تعازيه إلى أوير، وعائلة مابيل، وأصدقاء بور، في هذا الوقت الصعب، وأضاف، الاتحاد الأسترالي يساند أوير، وأعضاء المنتخب في الإمارات"

وكان اللاعب ذو الأصول الجنوبية سودانية قد تواجد مع المنتخب الأسترالي في النسخة الحالية، وأشاد الجميع بظهوره في المباريات.

أبيضنا في نصف النهائي متغلبًا على الكناجر بعد 100 دقيقة بطولية من كل فرسان الإمارات 🇦🇪



إليكم كل ما جاء في المباراة 🙌#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/XeleExK9kM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

يُذكر أن مشوار المنتخب الأسترالي قد أنتهى أمس في كأس آسيا، عقب الخسارة من الإمارات بنتيجة هدف مقابل لا شيء وشارك اللاعب في المباراة كبديل، ولكن الأمور قد حسمت بأقدام علي مبخوت.