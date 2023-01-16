لاعب مفاجأة .. ودية باريس لن تضم لاعبي الهلال والنصر فقط

التشكيل من المقرر أن يُعلن الليلة من قبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو

Shahid

مثلما كرّم تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومنحه شارة قيادة فريق الهلال والنصر في ودية باريس سان جيرمان، فيبدو أنه يفكر في تكريم لاعب آخر من خارج الزعيم والعالمي.

نجوم الزعيم والعالمي مجتمعون سيواجهون نجوم الفريق الفرنسي، في الرياض في 19 من يناير الجاري، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج فإن اللقاء قد يشهد مشاركة الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ نجم الشباب السعودي، لكنه أوضح أن المعلومة ليست مؤكدة بعد، لكنها محتملة.

ويأتي التفكير في مشاركة الأرجنتيني لتكريمه كونه كان أحد نجوم الدوري الإسباني وأوروبا، قبل أن يتجه للاحتراف في الدوري السعودي.

يذكر أن تشكيل نجوم الهلال والنصر من المقرر أن يتم الإعلان عنه اليوم الإثنين، من قبل الأرجنتيني مارسيلو جالاردو؛ المدير الفني المعين للفريق السعودي في هذه المباراة.

Shahid