"لاعب مطلوب عالميًا" .. وكيلة كورونادو ترد على أنباء استغناء الاتحاد عنه

رد رسمي حاسم من وكيلة إيجور كورونادو

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ردت دايزي براندينو، وكيلة أعمال النجم البرازيلي إيجور كورونادو، على أنباء استغناء نادي الاتحاد السعودي، عن اللاعب، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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وترددت أنباء عن توقيع كورونادو، مخالصة مالية مع نادي الاتحاد، قبل أن يظهر النجم البرازيلي بشكل طبيعي، في التدريبات الجماعية للفريق الأول، مساء يوم الجمعة.

وفي هذا السياق.. نفت براندينو في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي جونيور فينيزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، توقيع اللاعب أي مخالصة مع العميد الاتحادي، مؤكدة على أنه يرتبط بعقد مع الفريق، حتى صيف 2025.

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وأكدت وكيلة كورونادو، على أن إيجور يواصل عمله بشكل طبيعي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد نهاية مشاركة المنتخب الوطني، في كأس أمم آسيا.

وكشفت دايزي براندينو، عن تلقيها العديد من الاستفسارات والمقترحات بشأن التعاقد مع إيجور كورونادو؛ قائلة: "إنه نجم مشهور عالميًا؛ ولكن حتى اليوم هو لاعبًا في صفوف الاتحاد".

جدير بالذكر أن كورونادو البالغ من العمر 31 سنة، سجل 16 هدفًا وصنع 32 آخرين، خلال 71 مباراة رسمية مع نادي الاتحاد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، منذ الانضمام إليه في صيف 2021 وحتى الآن.

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